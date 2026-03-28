Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

Siyaset
Seyfullah Maden
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulunda 23. Dönemi açılışında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasına da değindi.

Bahçeli'nin konuşmasını satırbaşları:

Türkiye'yi savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımıza başarılar diliyorum.

Bir rejim değişikliği olacaksa rejim değişikliği İsrail'den başlamalı. İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı.

Türkiye Cumhuriyeti devleti bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugüne kadar uygulamış olduğu değerlerimeler ışığında dünyada ülkeler arası çatışmaya fırsat vermeyecek bir barış ortamının gerçekleşmesi için çaba sarf ediyor. Barışın sağlanması ve silahların susması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar. Çevrede önemli şiddet olayları büyük çatışmalar olmakla beraber şu an için Türkiye'yi savaşın dışında tutmuştur. Temennimiz en kısa zamanda silahlarını susmasıdır.

(İzzet Ulvi Yönter'in istifası hakkında) Evet, bir genel başkan yardımcımız Sayın İzzet Ünter Bey genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmışlardır. Kendisinin partimize çok büyük, değerli çalışmaları olmuştur. Katkıları olmuştur. Fakat Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için bir müsaade istemişlerdir.

O çalışmaları yürütür. İnşallah memleketimize yine büyük hizmetleri dokunan bir şahsiyet olarak varlığını devam ettirir.

Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir.

Bir arkadaşımızın hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümünün sonucudur. Onun için kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum.

Kısa bir süre içerisinde de genel başkan yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecek ve böylelikle de hizmet süreci devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar çok bize göre çok yabancıdır.

