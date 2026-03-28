Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter'in neden istifa ettiğini açıkladı

(İzzet Ulvi Yönter'in istifası hakkında) Evet, bir genel başkan yardımcımız Sayın İzzet Ünter Bey genel başkan yardımcılığı görevinden ayrılmışlardır. Kendisinin partimize çok büyük, değerli çalışmaları olmuştur. Katkıları olmuştur. Fakat Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için, bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için bir müsaade istemişlerdir.



O çalışmaları yürütür. İnşallah memleketimize yine büyük hizmetleri dokunan bir şahsiyet olarak varlığını devam ettirir.



Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir.



Bir arkadaşımızın hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümünün sonucudur. Onun için kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum.



Kısa bir süre içerisinde de genel başkan yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecek ve böylelikle de hizmet süreci devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar çok bize göre çok yabancıdır.