Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Ankara’da Mahzun Aksa İçin Tarihi Kıyam: Kirli Oyun: Müslümanı Müslümana Kırdırmak

Başkent Ankara, Filistin sevdalılarının tek yürek olduğu muazzam bir yürüyüşe sahne oldu. Kocatepe Camii’nden Sıhhiye Meydanı’na sel olup akan on binler, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın prangalar altına alınmasını telin ederek İslam dünyasına "Aksa’nın birleştirici ruhuyla ayağa kalkın" çağrısında bulundu.

Kocatepe’den Sıhhiye’ye Kudüs Çığlığı

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde düzenlenen "Aksa’ya Özgürlük" yürüyüşünde, Kudüs aşığı müminler tek bir ağızdan Siyonist zulmü lanetledi. 60 yıldır ilk kez Ramazan ve Bayramı cemaatsiz, mahzun ve boynu bükük geçiren Mescid-i Aksa için düzenlenen yürüyüşte; "Katil İSRAİL", "Katil ABD" ve "Oluk Oluk Kan Aksa, Kurtulacak El-Aksa" sloganları Ankara semalarında yankılandı.

"Siyonist Mikrop Ciğerimize Kadar Girdi"

Sıhhiye Meydanı’nda on binlere seslenen ANFİDAP Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Ahmet Özkan Ünal, ümmetin içinde bulunduğu acziyeti ve Siyonistlerin sinsi planlarını deşifre etti. Ünal, "Habis bir ur gibi her parçamıza musallat olan Siyonist mikrop, şimdi ciğerimize nüfuz etme noktasında. Aksamız yaklaşık bir aydır cemaatsiz, sessiz ve nefessiz" diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

Vurgu: Siyonist hahamların "füze isabet etti diyerek Aksa’yı yıkalım" şeklindeki sinsi planlarına karşı ümmetin bir an evvel et tırnak olması gerektiği belirtildi.

Kirli Oyun: Müslümanı Müslümana Kırdırmak

Basın açıklamasında, bölgede yakılan fitne ateşlerine karşı Müslümanlar uyarıldı. Siyonist rejimin ve hamisi ABD’nin; Irak’ta, Suriye’de ve Yemen’de uyguladığı "böl-yönet" taktiğinin şimdi de farklı cephelerde sahnelenmek istendiği vurgulandı:

  • Fitne Ateşi: Siyonistler, Arapların ve Farsların birbirini yok etmesini arzuluyor.

 

  • Kirli Kurgu: Kürt kardeşlerimizi bu büyük kurguda piyon gibi ileri sürüp cephede feda etmek istiyorlar.

 

  • Hedef: Gazze unutulsun, Mescid-i Aksa kimsenin aklına gelmesin!

"Eceli Gelen Köpek Misali Aksa’ya El Uzatıyorlar"

Açıklama, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle ve Üstad Necip Fazıl'ın veciz sözleriyle taçlandırıldı. "Yumurtalarını pişirmek için dünyayı ateşe verecek kadar tehlikeli" olan bu azgın azınlığın sonunun yaklaştığı ifade edildi. Program, İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin’in yüreklere dokunan duasıyla son bulurken; Ankara halkı, özgür Kudüs’te saf tutana kadar bu yoldan dönmeyeceklerini tüm dünyaya ilan etti.

