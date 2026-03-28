Otelde iş üstünde basılan belediye başkanına Özgür Özel sahip çıktı! Dimdik yatakta

Buğra Kardan İstanbul

Bolu’nun uçkur düşkünü eski Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın otel odasında fuhuş ve şantaj skandallarını “Bursçu değil, fuhuşçu” başlığıyla manşetten veren Akit’e canlı yayında ve Meclis kürsüsünde hakaret yağdıran CHP Lideri Özgür Özel’i renkten renge sokan bir haber daha geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 11 şüpheli gözaltına alındı. Kamuoyuna yansıyan soruşturma dosyasıyla da belediyede dönen dolaplar tek tek ifşa oldu.

‘BAĞIŞ’ ADI ALTINDA RÜŞVET

Dosyaya göre Uşak Belediyesi’nin ihalelerinde mükerrer faturalar kesilerek oluşan farkların rüşvet olarak alındığı tespit edildi. İhale verilecek şirketlere CHP’li Yalım’ın aile fertlerine ortaklık verilmesi yönünde baskı yapıldığı ve bu yolla sistematik şekilde menfaat sağlandığı belirlendi. Yine Yalım’ın yardımcılarının ‘bağış’ adı altında şahsi hesaplarına para topladığı, belediyeye getirilen nakit paraların makbuzsuz şekilde özel kaleme teslim edilerek zimmete geçirildiği saptandı.

BELEDİYE KESESİNDEN ALEM

Yolsuzluğa karışan şüphelilerin hesaplarında kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para hareketleri, yoğun nakit giriş çıkışları ve yurt dışı transferlere rastlandığına işaret edildi. Bu finansal hareketlerin şüphelilerin gelir ve mesleki profilleriyle uyumsuz olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca belediye yöneticilerinin eğlence mekânlarında yaptıkları harcamaları ‘temsil ve ağırlama gideri’ adı altında bütçeye yansıttıkları belirtildi. Yalım, bir operasyon ihtimalini dikkate alarak mal varlığını 2025 içerisinde şoförüne devretmiş. Yalım ve ekibince bazı şahıslar Uşak Belediyesi’nde çalışıyormuş gibi gösterilmiş. Bu şahısların maaş ve sigorta ödemeleri belediye üzerinden yapılmış. Ayrıca araç talebine olumsuz yanıt veren bir iş insanının firmasına yüksek ceza kesilmiş.

KENDİNE SİGORTALI SEVGİLİ YAPMIŞ

Yolsuzluk operasyonun en çarpıcı anı da Ankara’da yaşandı. Özkan Yalım, lüks bir otelde genç sevgilisiyle basıldı. 21 yaşında olan Seher Akay isimli kadının otel kaydı olmadığı öğrenildi. Kadının belediyede sigortalı olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Akay’ın Yalım’ın iki sevgilisinden biri olduğu iddia edildi. Tutuklu eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yasak aşk ve şantaj skandallarını “Bursçu değil, fuhuşçu” başlığıyla manşetten veren Akit’e hakaret eden Özgür Özel’in dilinden Yalım’ın rezaletinin ardından ise tuhaf bir cümle döküldü. Özel, Sosyalist Enternasyonel Gençlik Örgütü Dünya Kongresi’nde Türkiye’yi ecnebilere jurnalleme adına “Baskılara ve saldırılara rağmen dimdik ayaktayız” sözlerini sarf etti. Bu sözler esprilere mahal verdi. Bilhassa “Evet, başkanların yatakta dimdikler” esprisi kırdı geçirdi. Rüşvet, fuhuş odağına dönüşen CHP’ye ve belediyelerine karşı dikkatli olmak gerektiği belirtildi.

BU SKANDAL BİR MOBBİNGDİR

Akit’e konuşan Demokratlar Platformu Genel Sekreteri Avukat Yurdal Kılıçer ise, şunları söyledi: “Yalım’ın otelde görünüşte belediye çalışanıyla yakalanması skandal. Burada özel hayat yoktur. Burada bir belediye başkanının kamu gücünü kullanarak bir başkasından faydalanması vardır. Bu hukuken büyük bir mobbing olarak değerlendirilir. Burada kamu gücü suistimal etdilmiştir, özel hayattan bahsetmek mümkün değildir. Çalışanıyla ilişkiye giren kamu görevlisidir. Kamuya mâl olmuş biri, özel hayatına dikkat etmelidir. Kamu kuvveti kötüye kullanılmamalıdır. Sevgilisi olan kadını belediyede çalışan gibi gösterip maaşa bağlamış. Bu da kamu kuvvetinin, makamın özel zevkler ve arzular için kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. CHP, kurum olarak sabıkalıdır. Öteden beri ahlâki sorunlarla, skandallarla yâd edilmiştir. Baykal’ın hâlini, diğer sansasyonel vakaları unutmaya imkân yoktur. Ve şu anda da Türkiye’nin yönetimine talip olan bir yapılanmanın kamu ahlâkıyla çatışan, çelişen bir adım atması hatta bunu normalleştirmeye girişmesi tehlikelidir. Özel hayat, Özel’in ‘Baskılar ve saldırılara rağmen dimdik ayaktayız’ ifadesi de anlam taşımamaktadır.”

ÖZEL’E VE MİSAFİRİNE OTELİ AÇMIŞ

Öte yandan, Uşaklı gazeteci Nurullah Çavuşoğlu da CHP’yi saran zina ağını ifşa etmişti. Nurullah Çavuşoğlu, CHP’nin emanetçi Genel Başkan Özgür Özel’in Uşak’a geldiğinde Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait otelin odasında merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’la sabahladığını ifşa etmişti. 51 yaşında olan Özel, 37’sinde hayata veda eden Gülşah Durbay için “Kendi evladımı kaybetmiş gibiyim” ifadesini kullanmıştı.