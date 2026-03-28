CHP’li başkanın otel odası rezaletine AK Parti’den tepki: Seçilmek size her ahlaksızlığı mübah kılmaz

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasının ardından CHP kanadından gelen “Halkın seçtikleri hedefte” açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Özkaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in paylaşımını alıntılayarak yolsuzluk ve liyakat eleştirilerinde bulundu.

Özkaya, "Seçilmek size her ahlaksızlığı mübah kılmaz!" diyerek CHP’nin kirli yüzünü yerden yere vurdu. Sözde ‘halkın iradesi’ maskesi altına sığınan CHP zihniyeti, Uşak’ta bir kez daha lağım saçtı. CHP’li Özkan Yalım, mali şubenin rüşvet operasyonuyla otel odasında kıskıvrak yakalandı. Baskın anında Yalım’ın yanında evladı yaşındaki 21 yaşındaki belediye personeliyle uygunsuz vaziyette basılması, CHP’deki ahlaki kokuşmuşluğu ayyuka çıkardı.

Mali Şube ekiplerinin rüşvet ve yolsuzluk ihbarı üzerine başlattığı operasyon, CHP’li bir belediye başkanının hem mali hem de ahlaki yönden nasıl bir bataklığa saplandığını deşifre etti. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, rüşvet paralarının ve yolsuzluk ihalelerinin gölgesinde, 21 yaşındaki bir kadın personelle otel odasında yaşadığı gayriahlaki ilişki, "İstanbul Sözleşmesi" naraları atan CHP’nin kadın hakları konusundaki riyakarlığını bir kez daha tescilledi.

CHP’DE Kİ AHLAKSIZ ZİHNİYET

Ali Özkaya, seçilmiş olmanın hukuki sorumluluktan muafiyet sağlamayacağını vurguladığı paylaşımında, CHP’li belediyelere yönelik ağır ithamlarda bulundu. Özkaya, “CHP’lilere göre eğer seçimi kazandınızsa size her şey mübahtır. Her türlü yolsuzluğu yaparsınız ama sütte leke olur sizde olmaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

“SİZDE YÜZ KIZARMASI YOK MU?”

CHP’li Belediye yönetimlerindeki skandallar bitmiyor! AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in "seçilmişleri hedef alıyorlar" savunmasına tokat gibi bir yanıt verdi. Özkaya, CHP’li belediyelerdeki skandalları şu sözlerle ifşa etti:

"CHP’lilere göre eğer seçimi kazandıysanız rüşvet alabilir, ihaleye fesat karıştırabilirsiniz. Pavyonda çalışanları belediyeye doldurabilir, yedi sülalenizi işe alıp halkın malını 1 TL’ye yandaşlara peşkeş çekebilirsiniz. Allah aşkına siz ne yiyip içiyorsunuz da hiç yüzünüz kızarmadan her ahlak dışı davranışı savunuyorsunuz?"

Milletvekili Özkaya, paylaşımında CHP’li yerel yönetimlerde yaşandığını iddia ettiği şu maddeleri sıraladı:

“CHP’lilere göre eğer seçimi kazanırsanız size her şey mübahtır.”

“Rüşvet alabilir, ihaleye fesat karıştırabilir veya irtikap yapılabilirsiniz çünkü sizi halk seçti,”

“Pavyonunuzda çalışanları Belediyede işe alabilirsiniz çünkü sizi halk seçti,”

“Tüm çalışanları işten çıkartıp CHP teşkilatları ve yedi sülalenizi kapı çekmece Belediyede işe alabilirsiniz çünkü sizi halk seçti,”

“ İşe aldığınız birçoğu bankamatik memuru olanların maaşını ödemek için belediye arsalarını şirkete aktarıp önceden anlaştınız kişilere ihalesiz ve 1 Tl ye bile satabilirsiniz çünkü sizi halk seçti,”

“Her türlü yolsuzluğu yaparsınız ama sütte leke olur sizde olmaz, Allah aşkına söyler misiniz; siz ne yiyip içeriyorsunuz da hiç yüzünüz kızarmadan her ahlak dışı davranışı savunuyorsunuz…”

NE OLMUŞTU?

CHP’li ahlaksız Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Otel odasında mali şube baskın yaparken, Yalım’ın 21 yaşındaki belediye personeliyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Evladı yaşındaki kadınla otelde basılan Yalım'in evli olduğu ve iki sevgilisi olduğu belirtildi.

BU AHLAKSIZ CHP'Lİ ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Siyasi hayatı boyunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e verdiği "sadakat" pozlarıyla bilinen Özkan Yalım, CHP zihniyetinin tipik bir örneği olarak hafızalara kazındı. İşte o karanlık sicil:

25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Uşak Milletvekili olarak mecliste boy gösteren ancak son seçimlerde halktan tokat yiyerek parlamento dışı kalan bir figürdür.

Evli ve çocuk sahibi olmasına rağmen, iki ayrı sevgilisi olduğu iddiaları ve son olarak otel odasında 21 yaşındaki (evladı yaşındaki) bir belediye personeliyle uygunsuz şekilde basılmasıyla "edepsizliğin" kitabını yazmıştır.

Rüşvet ve Kelepçe: 31 Mart seçimlerinin üzerinden daha bir yıl geçmeden belediyeyi bir "aile şirketine" ve "yolsuzluk yuvasına" çeviren Yalım’ın başkanlık serüveni, rüşvet kelepçesiyle son bulma noktasına gelmiştir.