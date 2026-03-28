  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık
13
Yeniakit Publisher
Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!
AA Giriş Tarihi:

Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Robotik cerrahide "kişiselleştirilmiş tedavi" yaklaşımı öne çıkıyor.

#1
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Medicana Ataşehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Akça, robotik cerrahinin tıp dünyasında sadece teknik bir ilerleme değil, "kişiselleştirilmiş tedavi" vizyonunun da güçlü bir yapı taşı olduğunu belirtti.

#2
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Oktay Akça, sağlık alanında son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin, hastalığın tanı ve tedavi süreçlerinde daha bireysel yaklaşımların önemini artırdığını vurguladı.

#3
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Akça, aynı hastalığa sahip bireylerin benzer yöntemlerle tedavi edildiği geleneksel yaklaşımın önemli bilimsel kazanımlar sağladığını ancak teknolojinin hızla ilerlemesi ve hasta beklentilerinin değişmesiyle tıbbın daha hassas ve kişiye özel bir noktaya evrildiğini aktararak, "Bu dönüşüm kişiselleştirilmiş tedavi anlayışını daha merkezi bir konuma taşıdı. Bu yaklaşımın özellikle robotik cerrahi ile daha güçlü şekilde uygulamaya geçti." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Robotik cerrahinin yalnızca cerrahi teknik imkanlar sunmakla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Akça, bu yöntemde hasta özelinde planlama ve uygulama süreçlerine kattığı bütüncül yaklaşımın öne çıktığını anlattı.

#5
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Akça, üç boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntüleme sayesinde dokuların çok daha net ayırt edilebildiğini kaydederek, "Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar özellikle dar ve ulaşılması güç anatomik bölgelerde güvenli müdahaleye imkan tanıyor. Bu hassasiyet yalnızca cerrahi konforu artırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha az kan kaybı, daha küçük kesiler, düşük enfeksiyon riski ve hızlı iyileşme süreci gibi somut hasta kazanımları sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu. Her hastanın anatomik yapısının, hastalığın evresinin ve genel sağlık durumunun farklı olduğuna işaret eden Akça, robotik cerrahinin bu farklılıkların ameliyat planlamasına doğrudan yansıtılmasına imkan tanıdığını ifade etti.

#6
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Akça, aynı tanıya sahip iki hastada bile cerrahi yaklaşımın tamamen farklı şekilde planlanabildiğinin bilgisini paylaşarak, doku koruyucu tekniklerin uygulanabilmesi, fonksiyonel sonuçların önceliklendirilmesi ve komplikasyon riskinin azaltılmasının bu bireysel yaklaşımın temel hedefleri arasında yer aldığını aktardı.

#7
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Kanser cerrahisinde başarının yalnızca hastalığın kontrol altına alınmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Akça, şöyle devam etti: "Hastanın uzun vadeli yaşam kalitesinin korunması da en az tedavi başarısı kadar önemli. Kişiselleştirilmiş yaklaşımın tedavinin yalnızca sonucuna değil, sürecin tamamına odaklanmayı sağlıyor. Bu sayede hem hastalık kontrolü hem de fonksiyonel sonuçlar birlikte değerlendirilebiliyor."

#8
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Akça, kişiselleştirilmiş tedavi anlayışının yalnızca ameliyat anıyla sınırlı olmadığının altını çizerek, sürecin ameliyat öncesinde başladığını belirtti. Doğru hasta seçimi, uygun zamanlama ve gerçekçi beklentilerin oluşturulmasının cerrahi başarının önemli parçaları arasında yer aldığını ifade eden Akça, şunları kaydetti:

#9
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

"Robotik cerrahi doğru endikasyonla uygulandığında hem cerrah hem de hasta açısından daha öngörülebilir ve güvenli bir süreç sunuyor. Ameliyat sonrası dönemde daha hızlı iyileşme, daha az ağrı ve günlük yaşama erken dönüş de bu yaklaşımın önemli kazanımları arasında yer alıyor."

#10
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Akça, robotik cerrahinin sunduğu olanaklara rağmen teknolojinin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, cerrahi başarının cerrahın deneyimi, ekip uyumu ve etik yaklaşım ile anlam kazandığını belirtti.

#11
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Modern tıbbın temel odağının teknoloji değil hasta olduğuna işaret eden Akça, teknolojinin ancak doğru planlama ve doğru yaklaşım ile gerçek değerini bulduğunu anlattı.

#12
Foto - Milimetrik hareket kabiliyeti ve titreşimsiz enstrümanlar... Robotik cerrahide kişiselleştirilmiş tedavi!

Akça, tıbbın daha az invaziv, daha hassas ve daha bireysel bir yöne doğru ilerlediğini belirterek, "Robotik cerrahi ve kişiselleştirilmiş tedavi anlayışı bu dönüşümün önemli yapı taşları arasında yer alıyor. Nihai hedef ise her hastaya kendi ihtiyaçlarına en uygun, en güvenli ve en doğru tedaviyi sunmak." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23