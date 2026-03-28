Ahlâksızlığı, zinayı savundular

Aralarında Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Mustafa Balbay, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de olduğu onlarca CHP’li ‘çağrılsaydı gelirdi’ diyerek fuhşu görmezden geldi. İslami camiada yaşanan münferit hadiseler üzerinden bile herkesi sapık, çocuk istismarcısı gibi göstermekten haya etmeyen CHP’liler, kendi rezilliklerini gizlemek için skandal açıklamaları pes dedirtirken Yalım’ın rezilliğini aklama telaşına girdiler. İşte o açıklamalardan birkaçı:

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan: “Yalım’ın gözaltına alınma görüntüleri sosyal medyada servis edilmiş. Bu hem suç hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!”

Mustafa Balbay: “Yalım halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanıdır! İstanbul’dan yürütülen soruşturmayla gözaltına almak, peşin infazdır!”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere: “Yalım’ın gözaltına alınması, Uşaklı hemşehrilerimizin sandıkta ortaya koyduğu iradeye gölge düşürmekte, millet iradesini zedelemektedir.”

CHP’nin başörtülü süsü Sevgi Kılıç: “Bu artık soruşturma değil, açık bir kuşatma. Hep aynı senaryo! Gece operasyonu, sabah gözaltı, tek merkezden yürütülen dosyalar… Hukuk görüntüsü altında siyasi tasfiye çabası! Amaç adalet değil, muhalefeti baskı altına almak. Hukuk, seçilmişlere karşı değil, herkes için ve eşit uygulanır. Özkan Başkanımızın yanındayız! Bu ülkenin iradesini de, yerel yönetimlerini de teslim almanıza izin vermeyeceğiz.”

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu: “Bugün Ankara’da otel odası baskını meselesinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın hakkındaki soruşturma belediye hizmetleriyle ilgili ise o zaman ya belediye makamında gözaltı işlemi yapılırdı ya da ifadeye davet yapılırdı. TCK’da zina suçlaması artık olmadığına göre neden tüm Türkiye otel odası ile yatak odası görüntülerine maruz bırakılıyoruz? Yalım’ın ilişkisi belediye personeli ile ise dahi liyakat dışı atama, görevlendirme dersiniz ama yine bunun suç boyutu yok. Bu konuda Özkan Yalım öncelikle ailesine karşı sorumlu. Uşak Belediyesi’nde özel ilişki ile görevlendirme tartıştışması yapılacaksa bunun yolu yatak odası baskınıyla mı acaba?”