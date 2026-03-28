Gerald Ford Hurdaya Çıktı, Sıra Bush’ta!

Bölgede "yenilmez" edebiyatı yapan ABD’nin fiyakası fena bozuldu. Halihazırda bölgede bulunan ve aldığı hasarlar nedeniyle adeta hurdaya dönen USS Gerald Ford, bakım bahanesiyle Yunanistan’ın Girit Adası’na çekilerek adeta "havlu attı". 11 aydır bölgede Müslüman kanı dökülmesine lojistik sağlayan Ford’un akıbeti belirsizliğini korurken, Washington yönetimi boşluğu doldurmak için Virginia’daki Norfolk limanından USS George H.W. Bush’u sefere çıkardı.

Denizdeki Hedef Listesi Kabarıyor

ABD’li yetkililerin ABC News’e itiraf ettiği üzere, bölgedeki uçak gemisi sayısı üçe çıkmış durumda. Ancak bu askeri yığınak, direniş ekseni için caydırıcı olmaktan ziyade "yeni ve büyük hedefler" anlamına geliyor. Bush uçak gemisine eşlik eden üç muhrip; USS Ross, USS Donald Cook ve USS Mason da bölgedeki gerilimi tırmandıran diğer şer unsurları olarak kayıtlara geçti.

USS Gerald Ford: Hasarlı, Girit'te bakımda.

USS Abraham Lincoln: Kuzey Arap Denizi’nde hedef tahtasında.

USS George H.W. Bush: Yolda, akıbeti diğerleri gibi olmaya aday.

Müslüman Topraklarında Haçlı Donanmasına Yer Yok!

İran İslam Cumhuriyeti’nin peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlarla sarsılan ABD ve Siyonist ittifakı, bölgedeki varlığını tahkim ederek ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak sahada verilen ağır kayıplar ve batan savaş gemileri, bu devasa yüzen kalelerin İslam’ın çelik yumruğu karşısında birer "yüzen tabut" olmaktan öteye geçemediğini gösteriyor.

Direniş kaynakları, ABD’nin bölgeyi terk edene kadar hedef alınmaya devam edileceğini vurgularken; "Bush"un varış takvimi gizli tutulsa da Müslüman mücahitlerin füzeleri şimdiden menzil ayarını yapmış durumda.