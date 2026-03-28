Filistinlilere özel idam getiriyor! İsrail ölümlerden ölüm beğendiriyor!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Son üç yıldır başta Gazze, Lübnan, Batı Yaka olmak üzere bölgeyi soykırımlar ve insanlık dışı saldırılarla kana boğan siyonist İsrail, 28 Şubat’ta İran ve Lübnan’a ABD ile birlikte başlattığı saldırıları sürdürürken, bir yandan da Filistinli mazlumlara yönelik yeni faşist uygulamalara hazırlanıyor. İsrail parlamentosu Knesset, Filistinli Esirleri İdam Yasası’nı onaylama yolunda önemli bir adım attı. Knesset’teki Güvenlik Komitesi 24 Mart 2026 Salı günü, Filistinli esirlerin idamını kolaylaştırmayı amaçlayan yasa tasarısına, önümüzdeki hafta ikinci ve nihai üçüncü okumalarda oylanarak yürürlüğe girmesine hazırlık olarak ön okumada onay verip yeni bir tırmanmaya yol açtı.

YASA, DÜNYANIN ALNINDA BİR UTANÇ LEKESİ OLACAKTIR

Filistin Diplomasi Merkezi, bu gelişmenin, şüpheli bir uluslararası sessizlik ve Amerikan suç ortaklığının gölgesinde geldiğini ve siyonist varlığın tüm uluslararası yasa ve normları aşan faşist yüzünü ortaya çıkardığını belirterek tepki gösterdi. Gazeteci Zaher Elbek, önümüzdeki hafta Knesset’ten geçerek yürürlüğe girecek olan düzenlemenin idam cezasını sadece Filistinlilere dayatırken, Filistinlilere karşı cinayet işleyen yerleşimcileri istisna tutarak tam bir ırkçılık örneği sergilediğini vurguladı. Elbek şöyle devam etti: “Tasarı, aşırı sağcı Bakan Itamar Ben Gvir’in liderliğindeki ‘Otzma Yehudit’ (Yahudi Gücü) partisinden Knesset üyesi Limor Son Har-Melech tarafından sunulmuştur ve bu Netanyahu hükümetini oluşturan siyasi anlaşmanın bir parçasıdır. Yasa tasarısı ‘bir İsrail vatandaşına veya sakinine zarar verme kastıyla kasten bir kişinin ölümüne neden olanları’ hedef almaktadır. Bu da Filistinlilere yönelik düşmanca saiklerle işlenen cinayetlerin bu tanım kapsamına girmediği anlamına gelmektedir. Yasa, savcılığın talebi olmaksızın, ve yargıçların icması (oybirliği) ihtiyacı olmaksızın, aksine basit bir çoğunluk kararıyla idam cezası verilmesine izin vermektedir. Yasa, adil yargılanmanın en basit standartlarını bariz bir şekilde ihlal ederek, herhangi bir af, ceza indirimi veya temyiz yolunu tamamen kapatmaktadır. Yasa, işgal altındaki nüfusa yönelik cezalarda ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili olarak Cenevre Sözleşmesi’nin bir bendini ihlal etmektedir. Avrupa Birliği idam cezasını ‘yaşam hakkının ihlali’ olarak görmektedir. İnsan hakları örgütleri, idam cezasının ayrımcı bir şekilde yalnızca Filistinlilere dayatılmasının ‘bir savaş suçu seviyesine varabileceği’ konusunda uyarmıştır. Hülâsa Filistinli esirleri idam etme yasa tasarısı, siyonist devletin ırkçılığını yasal olarak pekiştiren ve esirleri en basit insani ve yasal haklarından soyutlayan, işgal politikalarında tehlikeli ve niteliksel bir dönüşümü temsil etmektedir. Bu yasanın geçirilmesi, işgalin süregelen suçları karşısında sessiz kalan uluslararası toplumun alnında bir utanç lekesi olacaktır. Bizler bu tehlikeli gelişmeyi kınarken, uluslararası toplumu, Arap ve İslam devletlerini bu ırkçı tasarı yürürlüğe girmeden önce durdurmak için derhal ve acilen harekete geçmeye çağırıyoruz”

İSRAİL’İN HER TÜRLÜ İŞLEMİ, HUKUKEN ÇÖP HÜKMÜNDEDİR

Avukat Cüneyt Toraman da “İsrail’in işgali hukuka aykırı olduğu için, işgali altında bulunan topraklarda yaşayanlara yönelik her türlü işlemi, hukuken yoklukla maluldür, çöp hükmündedir. İsrail, dünya kamuoyunun masum ve sivil insanlara yönelik cinayetlerine tepkisini, yolun sonuna geldiğini, işlediği katliamların hesabının sorulacağını çok iyi bildiği için bu ve benzeri yöntemlerle bu cinayetlere hukuki kılıf uydurmaya çalışıyor. İsrail’in, işgali altında bulunan yerlerde tutukladığı kişilerle ilgili yürüttüğü soruşturmalar usulsüz olduğu için bu kişiler aleyhine açtığı davalar da usulsüzdür. İsrail, adil yargılama ilkelerine riayet etmediği için bu mahkemelerin vereceği kararlar da evrensel hukuk kurallarına aykırıdır. Avrupa ülkelerinin, İsrail’in hukuksuz idam yasasına herhangi bir tepki göstermemeleri de manidardır” dedi.