Ahlak fukaraları "özel hayat" maskesine sığındı! Emre Erciş’ten o rezil savunmaya tokat gibi cevap!

Ahlak fukaraları "özel hayat" maskesine sığındı! Emre Erciş’ten o rezil savunmaya tokat gibi cevap!

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki bir genç kızla otel odasında basılmasının yankıları sürerken, skandalı "Anayasa" maddeleriyle örtbas etmeye çalışan sözde hukukçulara ders niteliğinde bir yanıt geldi. Gazeteci Emre Erciş, "özel hayat" diyerek ahlaksızlığa kalkan olanların maskesini düşürürken, asıl mağdurun evde bekleyen eş ve çocuklar olduğunu hatırlattı.

Sosyal medya üzerinden "özel hayatın gizliliği" edebiyatı yaparak rüşvet ve ahlaksızlık operasyonunu sulandırmaya çalışan Mustafa Kemal Çiçek gibi isimlere tepki gösteren Erciş, meselenin mahremiyet değil, istismar ve güç zehirlenmesi olduğunu vurguladı. Erciş, "Biri 57, diğeri 21 yaşındaysa; biri makam sahibi, diğeri o makamın gölgesinde çalışan bir gençse burada eşitlikten söz edemezsiniz. Bu bir ilişki değil, gücün masumları ezdiği bir dengesizliktir" ifadeleriyle savunma yapanların suratına gerçeği çarptı.

"Bazı perdeler ardındaki pisliği gizleyemez"

Uşak'ta yolunu gözleyen bir eş ve üç masum çocuğun ahını alan bir belediye başkanının, "özel hayat" zırhına bürünemeyeceğini belirten Erciş, kamu görevlisinin sorumluluğunun makam odasıyla sınırlı olmadığını hatırlattı. Erciş, "Aile dediğiniz şey sadakattir, beklemektir. Bir otel odasında paranın ve makamın gücüyle bir gencin geleceğini karartmak özel hayat değil, haysiyet cellatlığıdır" diyerek, kamu kaynaklarını ve güvenini suistimal edenlerin Anayasal suç kisvesi altında korunmasına isyan etti.

"Senin gibiler sadece duyar kasar!"

Görüntülerin servis edilmesini "Anayasal suç" olarak niteleyen avukat görünümlü yandaşlara seslenen Erciş, asıl suçun bir şehrin emanetine ihanet etmek olduğunu söyledi. "Aldatılan bir kadının kırılan gururu, babası yaşındaki adamın koynuna girmek zorunda kalan genç bir kızın hayalleri ve babasının utancıyla sokağa çıkamayacak çocukların mahcubiyeti 'özel' değildir!" diyen Erciş, sırf etkileşim almak için ahlaksızlığı savunanların vicdanlarda çoktan mahkum olduğunu ifade etti.

Yorumlar

Nihat Kızılçelik

Chp lilerde ar namus edep haya diye bir kavram yok Chp yi savunan kitledede böyle bir kavram yok lgbt yi zinayı fuhuşu savunan bir kesime ahlaklı ol ahlaklı olun ahlaklı olanı savunun demek bu ahlak yoksunlarından ahlaklı bir tepki beklemek sadece ham hayal olur
