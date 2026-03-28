Siyonist Volkswagen'den alçak karar!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Osnabrück’deki fabrikasını siyonist rejime ait Demir Kubbe hava savunma sistemi ve füze parçaları üretimine dönüştürme planlarını doğruladı.

CEO Oliver Blume, Frankfurt’ta yaptığı açıklamada, fabrikanın mevcut binek araç üretiminden çekilme planı doğrultusunda, savunma sanayi için kritik bileşenler üreteceğini belirtti.

Blume, fabrikanın doğrudan silah üretmeyeceğini söylese de üretilecek kamyon, jeneratör ve taşıma üniteleri ile siyonist rejime askeri lojistik desteği sağlanacak. Bu durum, bölgede sivillerin ölümüne yol açan saldırılara dolaylı katkı olarak değerlendiriliyor.

Sol Parti Milletvekili Mirze Edis, VW’nin adımını "Başka hayatları feda ederek iş güvencesi sağlamaya çalışmak" olarak nitelendirerek, şirketin savaş suçlarına ortak olabileceğini vurguladı.

Hukuk uzmanları ise Uluslararası Adalet Divanı kararlarına atıfta bulunarak, insan hakları ihlallerine karışan bir orduya ekipman sağlamanın Almanya’nın uluslararası yükümlülüklerini ihlal edeceği uyarısında bulundu.

Volkswagen’in Nazi dönemi geçmişi de tartışmaların odağında. Uzmanlar, şirketin yeniden bir çatışma bölgesine üretim yapmasının "trajik" ve etik açıdan kabul edilemez olduğunu ifade ediyor.

Financial Times’ın aktardığına göre, VW, siyonist silah şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile stratejik ortaklık görüşmeleri yürütüyor. Osnabrück tesisinde üretilecek parçaların siyonist rejimin Demir Kubbe sistemini destekleyeceği, dolayısıyla Gazze ve çevresindeki sivillere yönelik saldırılarda kullanılabileceği belirtiliyor.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı fabrika için VW, savunma sanayine geçişi ekonomik ve istihdamı koruma stratejisi olarak savunsa da insan hakları ve uluslararası hukuka yönelik ciddi tepkiler sürüyor.

Almanya ve uluslararası kamuoyu, Volkswagen’in bu adımının, sivillerin hayatını tehlikeye atacak bir iş birliği olduğu konusunda uyarıyor ve şirketin kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunuyor.