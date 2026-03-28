3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

Hatay'da 3 yıl evinden çıkmayan, duş dahi almayan Barış Özbay isimli gencin son hali ortaya çıktı.

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli iki depremin acısıyla tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Binlerce konutun yıkıldığı ve can kaybının yaşandığı acı dönemde Barış Özbay isimli bir genç, hem evini hem de yakınlarını kaybetti. 51 yaşındaki annesi Semra Özbay ile Defne ilçesine yerleşen Barış, 3 yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor.

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakan genç, bu süre içinde adeta bilgisayar ve cep telefonuna sarılarak sanal dünyaya bağımlı hale geldi. Hayat hikayesiyle geçtiğimiz aylarda gündem olan Barış'ın duş dahi almadan her şeyden uzaklaştığı ortaya çıkmıştı.

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

Sosyal medyada viral olan bu görüntülerin ardından devlet kurumlarının girişimiyle Barış'ın yeni bir hayata başlaması için destek eli uzatıldı.

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

Yaklaşık 3 yıl sonra duş alan, tıraş olan ve evinden çıkıp farklı bir noktaya giden Barış için başta annesi olmak üzere sevdikleri büyük mutluluk duydu.

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

Öyle ki 3 yılın ardından ilk kez dışarı çıkan Barış, birkaç ay önce de yakın bir arkadaşının nişan törenine katıldı ve arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadı.

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

Son hali merak konusu haline gelen Barış'a, hayırsever Çilem Artan ve arkadaşları sürpriz doğum günü etkinliği hazırladı.

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

25. yaş gününü kutlayan Barış, kendisine sürpriz yapan sevenleriyle saz ve türküler eşliğinde vakit geçirdi.

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

"DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAYI SEVMİYORUM" Doğum günü sürprizini yapılmasını beklemediğini ifade eden Barış, şöyle konuştu: "Doğum günü kutlamasında hiçbir şey hissetmedim ama biraz mutlu oldum. Benim için her şey aynı bir şey değişmiyor. Neden değişmediğini bilmiyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Önceden doğum günü kutlamıştım ama kutlamayı sevmiyorum. Çünkü ilginin bende olmasını sevmiyorum, hiç hoş bir şey değil. Gün içinde bilgisayar başında oyun oynuyorum, dışarı çıkmaya gerek yok"

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

"BARIŞ’IN YÜZÜNDE O KEYFİ GÖRÜYORUM" Evden çıkmayan telefon bağımlısı Barış’a sürpriz doğun günü hazırlığı yapan Çilem Artan ise, "Biz bugün çok mutluyuz. Bugün Barış için özel hazırlandık. Ona resminin olduğunu bir pasta yaptırdık.

Foto - 3 yıl evden çıkmamıştı: Barış Özbay'ın son hali ortaya çıktı!

Bizim için çok keyifli oldu. Barış’ın yüzünde o keyfi görüyorum. Gülümsemesinden belli oluyor. Biz mutluyuz. İyi ki doğmuş Barış, iyi ki varsın Barış ve her zaman yanınızdayız" diye konuştu./ kaynak: haber7

