CHP'de otel odasında ahlaksızlık! Yandaş Nevşin Mengü çileden çıktı

CHP mide bulandıran rezaletlerle gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı.

Rüşvet ve ihaleye fesat iddialarıyla hakkında işlem başlatılan Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks otelde iki sevgilisinden biri olduğu öne sürülen 21 yaşındaki belediye personeliyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

CHP yandaş Nevşin Mengü'den sert tepki

Otel odasındaki ahlaksızlık CHP yandaşı Nevşin Mengü'yi çileden çıkardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mengü şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin işi çok zor. CHP’yi eleştirecek 50 tane şey söylenebilir.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a şu denebilir: “Siz, Türkiye’nin ana muhalefet partisi olarak böyle gayriahlaki ilişkilere girme lüksünüz var mı zannediyorsunuz?”

Siz bu işleri unutacaksınız, özel hayatı unutacaksınız, Dolce Vita’yı unutacaksınız. Bu millet sizden bunu bekliyor.

Özgür Özel, Akın Gürlek’i karşısına aldı. Şu günler içerisinde bu yapılacak bir şey mi?

Yani her sabah birilerinin operasyonla alındığı bir ülkede sevgilinle otelde kalmak ayrıca bir şuursuzluk.