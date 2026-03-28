Helal olsun size koca yürekliler: İmam Hatipli gençler yine duygulandırdı

Öğrenciler, kendi imkanlarıyla biriktirdikleri yardımları Gazze’ye gönderilmek üzere Sarıcakaya Müftülüğüne ulaştırdı. Öğrencileri makamında kabul eden Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, harçlıklarını teslim alan isim oldu.

Öğrencilerin bu anlamlı ve örnek davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür eden İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, bu tür yardımlaşma ve dayanışma bilincinin toplum açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.