  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Erdoğan'a 'İran' övgüsü: Harika bir lider, iyi iş çıkardı! Reuters sızdırdı, dünya şokta: ABD, İran füzelerinin sadece üçte birini vurabildi! Beyaz Saray'dan "teslimiyet" sinyalleri! Trump'tan bomba İran itirafı Bu kez İran değil! Dünyaya duyurdular: İsrail'i vurduk Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü! İsrail'den 5 ülkeye saldırı uyarısı İran'dan İsrail ve ABD'ye sert uyarı: Bu suçların bedeli ağır olacak Mavi Vatan'ın çelik kılıcı hedefi karada da affetmedi! TCG Burgazada'dan ateşlenen o füze koordinatları yerle bir etti! ABD-İran savaşı: 303 asker yaralandı, milyarlarca dolarlık envanter yok oldu Hakan Fidan'dan dünyayı sallayan savaş açıklaması
Demir değil delik kubbe! İsrail yine yerle bir oldu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesini hedef aldığı misillemeler sürüyor. İsrail'in Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi, İran'ın füzelerine karşı aciz kalmaya devam ediyor.

ABD-İsrail, İran arasında çatışmalar sürüyor. ABD ile İsrail'in saldırılarına füze misillemeleri ile karşılık veren İran, birkaç kez Demir Kubbe'yi deldi. Dün akşam yine İran'dan atılan füzeler, Tel Aviv semalarına düştü ve yıkıma neden oldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde İran misillemesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

 

İran'ın çok başlıklı bir füzesinin görüntülere yansıdığı Tel Aviv ve çevresinde 6 bölgeye füze parçalarının ve şarapnellerin düştüğü aktarılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin Tel Aviv, Ramat Gan ve Givatayim'e yönlendirildiği belirtildi.

 

İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirmesinin ardından yarım saatten kısa süre içerisinde art arda yapılan misillemelerde İran, önce İsrail'in güneyini, ardından ise merkez bölgesini hedef aldı.

 

Misillemeler, İsfahan ve Huzistan kentlerindeki çelik şirketleri ve Erak kentindeki Hendab Ağır Su Kompleksi'ne düzenlenen ABD-İsrail saldırıları sonrası İran'ın cevap vereceği yönündeki tehditlerin ardından geldi.

Önce İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde ardından ise başta başkent Tel Aviv olmak üzere merkez bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da sirenler çaldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23