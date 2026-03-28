Batı tipi yaşam biçimi toplumu çürütüyor Yine gayrimeşru ilişki yine şiddet

Zeytinburnu'nda iddiaya göre, bir kişi sokak ortasında tartıştığı gayrı meşru ilişki yaşadığı kişiyi darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 25 Mart 20.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi gayrı meşru ilişki yaşadığı kız arkadaşının cep telefonunu alınca ikili arasında tartışma çıktı. Şüpheli kişi telefonu geri almak isteyen kadına saldırarak sokak ortasında darbetti. Bu sırada yoldan geçen kişi olaya müdahale ederek saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahale ettiği şüpheli, bir süre sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası hastaneden darp raporu alan kadının şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.