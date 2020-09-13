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Teknoloji Yaşamaya elverişli 45 ötegezegen keşfedildi
Teknoloji

Yaşamaya elverişli 45 ötegezegen keşfedildi

Bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu yaşam için uygun olan dünya benzeri 45 ötegezegen keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 05:03:00 -
Yaşamaya elverişli 45 ötegezegen keşfedildi

İsveç Lulea Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yürüttükleri bir çalışma sonucu yaşama elverişli 45 ötegezegen tespit ettiklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, keşfedilen gezegenlerin dünyaya benzediği ve yaşamı destekleyebilecek oranda su bulundurdukları belirtildi.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, tespit edilen yeni gezegenlerin atmosferlerindeki kimyasallar ve bu kimyasalların uzaya ne kadar hızlı kaçtığı ile ilgili verileri inceledi. Böylece ekip, bir ötegezegenin dünyanın sıcaklığı ve yapısına ne kadar yakın olduğunu gösteren yeni bir model denemiş oldu.

Önceden tespit edilen 55 ötegezen üzerinde gerçekleştirilen incelemeler sonucu, 17 gezegenin dünyaya benzediği anlaşıldı. Ancak daha detaylı incelemeler gerçekleştiren ekip, 28 gezegenin daha dünyaya benzediği sonucuna ulaştı. Böylece yaşamaya elverişli ve dünyaya benzer özellikler gösteren gezegen sayısı 45'e çıkmış oldu.

Proxima Centauri'nin çevresinde bulundu

Dünyaya en çok benzeyen gezegen ise, 4,22 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri'nin çevresinde bulunan yaşanabilir atmosfere sahip ötegezegen olan 'Proxima B' olarak belirlendi.

Çalışma sonuçları, Proceedings of the Royal Society A. adlı dünyaca ünlü bilimsel dergide yayınlandı.

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