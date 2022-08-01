Yasaları hiçe mi sayıyor? Kaftancıoğlu’na hukuk hatırlatması

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Geçtiğimiz haziran ayında yargılandığı davalardan hüküm giymesi sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı ve parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia geldi.

Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, CHP’de Kaftancıoğlu krizinin büyüdüğünü belirterek geçtiğimiz günlerde bir mezarlık anmasında CHP üyelerinin Kaftancıoğlu’nu konuşturmayınca Kaftancıoğlu’nun küfürler ederek alanı terk ettiği bilgisini paylaştı.

Hem CHP’nin hem de kendisinin başını ağrıtacak!

“Canan Kaftancıoğlu üst üste işlediği suçlardan hüküm giydikten sonra İl Başkanlığı makamını bırakması gerekiyordu. Canan Hanım, kanunları hiçe sayarak koltuğu bırakmıyor, hala İl Başkanı imiş gibi davranıyor” diyen Yakınca, yazısında şu bilgileri paylaştı:

“CHP tabanı Kaftancıoğlu’nun İl Başkanlığına getirilmesine zaten tepkili idi. Bu yeni fiili durum tepkileri iyice büyütüyor. En son bir mezarlık anmasında CHP’liler Kaftancıoğlu’nu konuşturmayınca Canan Hanım çok sinirlenmiş ve küfürler ederek alanı terk etmiş. Mehmet Sevigen’e sordum, başka ayrıntılar da olduğunu, kısa süre içinde hepsini açıklayacağını söyledi.Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki yasa tanımaz tutumu hem CHP’nin hem de kendisinin başını çok ağrıtacakmış gibi görüyor.”

Halen il başkanı gözüküyor

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası’nın 53. maddesine göre “parti yöneticisi olmasına kısıtlama” getirilmesini öngören cezayı onadığı için Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği geçtiğimiz 14 Haziran’da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi’nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş ve Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmişti.

Ancak hukuk kararlarına rağmen, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın web sitesinde Canan Kaftancıoğlu halen İstanbul İl Başkanı olarak gözüküyor. Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı olarak parti etkinliklerine katılıyor.