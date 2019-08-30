"Yasal bir taşıma aracı" diyen Gül'den tepki çekecek fayton açıklaması! Kalkmayacak

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, atlı faytonlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Gül, "Kalkacak diyemeyiz ama bu sorun çözülecek. Fayton şu an yasal bir taşıma aracı. Bu konuyu faytoncuların, halkın, STK'ların ve belediyenin de içinde olduğu bir şekilde en uygun şekilde çözüm bulacağız" dedi.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, faytoncular ve hayvanseverler arasında yaşanan tartışmayla ilgili olarak Sözcü'ye konuştu.

Hem "eziyete izin vermeyiz" dedi, hem de "kalkmayacak" dedi...

Fayton sorununun en kısa sürede çözüleceğini ileri süren Gül, “Kalkacak diyemeyiz ama bu sorun çözülecek. Fayton şu an yasal bir taşıma aracı. Bu konuyu faytoncuların, halkın, STK’ların ve belediyenin de içinde olduğu bir şekilde en uygun şekilde çözüm bulacağız. Bu konu hayvanlara eziyet açısından da tartışılıyor. Bizim asla böyle bir şeye izin vermemiz mümkün değildir. Hayvanlara eziyet edilmediği, ezilmeyeceği bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu konu da erteleyici değiliz. İnsana eziyet edilmediği gibi hayvana da eziyet edilemez” şeklinde konuştu.

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