Yasakmış! Bugünün rezil dünyasında düzen maalesef böyle

Mehmet Şeker, Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında, nükleer silahların yasak olduğunu, ancak bu yasağın uygulanmadığını vurguladı. Şeker, fosfor ve misket bombalarının da yasak olmasına rağmen hesapsızca kullanıldığını ifade etti. Kanuna göre suçların cezalandırıldığını ancak savaş suçlarının cezasız kaldığını belirten Şeker, uluslararası hukukun uygulanmadığını ve savaş suçlarının cezalandırılmadığı eleştirisinde bulundu. Şeker, şunları kaydetti:

" “Nükleer silahlar yasak zaten” diye bir cümle duyduk karşımızdaki ekrandan.

Şaka gibi.

Söyleyen kişi o söylediğine inanıyor mudur, bilmem.

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Duyanlar “Madem yasakmış, rahatlayabiliriz” diye mi düşünecek?

Fosfor bombası da yasak, misket bombası da yasak.

Yine de hesapsızca kullanıyorlar.

Kim hesap soruyor, kim hesap soracak, cezası nedir?

Var mı öyle bir merci?

*

Kanuna göre birini öldürmek, gasp, hırsızlık da yasak. Hepsinin cezası belli. Kara kaplı kitapta neyse karşılığı, mahkemelerde hâkimler ona göre cezasını veriyor.

Ama o bombaları kullananlar, bırakın hesap sorulmasını, el üstünde tutuluyorlar. Bugünün rezil dünyasında düzen böyle. İsrail’in attığı bombalara hangi makam ceza kesecek?

Yarın birinin tepesi atacak olsa, nükleer başlıklı füzeleri ateşlese, karşı taraf birkaç dakika içinde aynı şekilde cevap verecek.

Sonra ne olacak?"