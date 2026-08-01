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Yerel Yasaklı bıçak operasyonu: Çok sayıda sustalı ve muşta ele geçirildi
Yerel

Yasaklı bıçak operasyonu: Çok sayıda sustalı ve muşta ele geçirildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Yasaklı bıçak operasyonu: Çok sayıda sustalı ve muşta ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ateşli silah ve bıçaklar ile diğer aletlerin satışını yapan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde satışı yasak olan 74 adet sustalı tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından ateşli silah ve bıçaklar ile diğer aletlerin satışını yapan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde satışı yasak olan 74 adet sustalı tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 Sayılı Kanun kapsamında satışı yasak olan malzemelerin teminine yönelik denetim yapıldı. Ekipler tarafından 15 iş yerine yapılan denetimlerde, 5 iş yerinden satışı yasak olduğu değerlendirilen toplamda 74 adet sustalı olarak tabir edilen bıçak, 5 adet kelebek diye tabir edilen bıçak ve 27 adet muşta ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları gerekli incelemelerin yapılması için Kayseri Bölge Kriminal Laboratuvarı'na gönderilirken, iş yeri yetkilisi 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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