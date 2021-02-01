Yasaklar kalkacak mı?
Hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde uygulanan kısıtlamalarla birlikte vaka sayısı düşürülmesi amaçlanmış ve uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalarla vakalarda düşüş gözlemlenmişti. Peki, bugün gerçekleştirilen Kabin Toplantısı'nın ardından yasaklar kalkacak mı?
Türkiye’de milyonlarca vatandaşın gündeminde yasaklar ne zaman kalkacak sorusu ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yer alıyor.
Yasaklar kalkacak mı?
Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı için merak dolu bekleyiş sürüyor. Kritik toplantıda 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gibi birçok kısıtlamanın gündeme gelmesi beklenirken toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.
Bugünkü Kabine Toplantısı sonrası yeni bir gelişme yaşanması halinde haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.