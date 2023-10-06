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Sosyal Medya Yasakçı banka müdürüne ibretlik cevap! Namazına engel olunca bakın ne yaptı...
Sosyal Medya

Yasakçı banka müdürüne ibretlik cevap! Namazına engel olunca bakın ne yaptı...

Yeniakit Publisher
2023-10-06 23:06:00 - 2023-10-06 23:30:55

Bankacılık yaparken yasakçı zihniyet tarafından Cuma namazına gidemediği için işini bırakıp, tesbihçilik yapan vatandaşın anlattıkları sosyal medyada gündem oldu.

Yasakçı banka müdürünün Cuma namazına gitmesine izin vermemesi üzerine istifa ettiğini açıklayan vatandaş, "Ben sana mı itaat edeceğim, Rab'bime mi dedim." ifadelerini kullandı.

Geçimini 30 yılı aşkın süredir tesbih satarak sağlayan vatandaşın bir ABD'li yazarın Müslüman olmasına vesile olduğunu anlattığı anısı izleyenleri duygulandırdı.

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