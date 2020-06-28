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Yerel

Yasak varken sokağa çıkıp 2 ayrı suçtan ceza yedi... Söylediği söz şaşkına çevirdi

Sakarya’da YKS nedeniyle getirilen 9 saatlik kısıtlama kuralına uymayan ve aracında yüksek sesle müzik dinleyerek dolaşan bir vatandaş, hem sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan hem de yüksek sesle müzik dinlemekten 2 ayrı ceza yedi. Muhabirin ismini ve soy ismini sorduğu esnada şahsın verdiği ‘Fena’ cevabı ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 16:58:00 -

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerince Sakarya'da binlerce öğrenci bir ilki yaşayarak pandemi tedbirleri kapsamında sınava alındı. Tüm Türkiye'de ise 9 saatlik sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi. Kısıtlamalar kapsamında Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı Yeni Cami önünde kısıtlama kuralına uymayan ve aracında yüksek sesle müzik dinleyerek dolaşan Levent B. isimli vatandaşı polis ekipleri durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, aracında yüksek sesle müzik dinleyen vatandaşa polis ekipleri 2 ayrı ceza yazdı.

Polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulanan vatandaş aracına yöneldiği esnada ise İHA muhabirlerinin kendisine yönelttiği sorulara verdiği cevaplarla şaşkına çevirdi. Muhabirin kendisine ismini soy ismini sormasına verdiği ‘Fena' cevabıyla ise şaşkınlık oluşturdu.

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