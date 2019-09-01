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Yasak sona erdi balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

İSTANBUL (İHA) 15 Nisan’da başlayan avlanma yasağı bu gece sona erdi.

01 Eylül 2019 Pazar 05:31
Yasak sona erdi balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

İSTANBUL (İHA) 15 Nisan’da başlayan avlanma yasağı bu gece sona erdi. Silivrili balıkçılar saat 00.00’ı gösterdiğinde yeni sezonun ilk balık avı için ’Vira Bismillah’ dedi


15 Nisan’da başlayan avlanma yasağı bu gece sona erdi. Silivrili balıkçılarMarmaradenizine açılarak kısmetlerini aradı. Avlanma yasağı sebebiyle Nisan ayından bu yana denize avlanmaya çıkamayan balıkçılar dün gece itibariyle tüm hazırlıklarını tamamlayarak avlanmaya çıktı.


Silivri belediye başkanı Volkan Yılmaz,sezonun ilkseferlerinde Silivri limanından hareket edecek balıkçılara hayırlı işler,bol bereketli bir sezon geçirmelerini dileyerek balıkçılarda adet olan nar patlattı.


İlk gecenin sonunda oldukça verimli bir av olduğunu belirten balıkçılar Silivrili limanına yanaşarak satışa sunulmak üzere kıyıda bekleyen araçlara avladıkları balıkları yükledi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 05:31
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