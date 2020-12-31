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Gündem Yasak öncesi İstanbul trafiği felç oldu
Gündem

Yasak öncesi İstanbul trafiği felç oldu

Türkiye genelinde akşam saat 21.00'dan itibaren başlayacak olan 80 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'da trafik neredeyse durma noktasına geldi. İBB trafik haritasında trafik yoğunluğu yüzde 60'ları geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:26:00 - 2020-12-31 16:32:31
Yasak öncesi İstanbul trafiği felç oldu

Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, metrobüs ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 60'lara kadar arttığı görüldü.

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