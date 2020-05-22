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Yasak öncesi ekmek fırınlarının önünde kuyruklar oluştu

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırınlarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 21:29:43 -
Yasak öncesi ekmek fırınlarının önünde kuyruklar oluştu

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ekmek fırınlarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde, fırınlarda ekmek kalmadı. Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar iftar öncesi ekmek alabilmek için uzunca kuyruklar oluşturdu.

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