  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası
için kalan
Yerel

Yasak kalktı! Binlerce kişi yollara düştü

Çay üreticilerinin beklediği memleketlerine dönüş izni bugün çıktı. Sabah saatlerinde seyahat izin başvurularını tamamlayan Rizeli çay üreticileri, memleketlerine dönmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:40:00 -

Sayıları 50 bini bulan çay üreticilerinden 30 bininin ilgili yerlere başvurularını yaptığı belirlenirken, bunlardan bir kısmı sabah saatlerinde Rize il sınırından giriş yapmaya başladı. Kent girişinde polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı gözlenirken, kent girişinde sağlık kontrolünden geçirildiler. Kontrollerinin ardından ile giriş yapan üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak ve Korona virüs testine tabi tutulacak. İhtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacak. Karantina süreçleri biten çay üreticileri daha sonra çaylarını toplamaya başlayabilecek.

Erdoğan açıklamıştı

Doğu Karadeniz bölgesinde Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon illerinde yaş çay hasadı dün başladı. Yıllardır yörede çay hasadını yapan Gürcü mevsimlik çay işçilerinin Korana virüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bu yıl bölgeye gelememesi ve büyükşehirlerden gelmek isteyen binlerce üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı sorun haline gelmişti. Bunun üzerine İçişleri, Sağlık ve Tarım ve Orman bakanlıkları koordinesinde söz konusu 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıkarken, karar geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı