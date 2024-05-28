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Sosyal Medya Yasak ırk köpek sahibinin yanında kediyi böyle parçaladı
Sosyal Medya

Yasak ırk köpek sahibinin yanında kediyi böyle parçaladı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 09:22:00 -

İzmir Aliağa’da ağızlıksız gezdirilen yasaklı ırk köpek, bir kediyi parçalayarak öldürdü.

İzmir Aliağa’da ağızlıksız gezdirilen yasaklı ırk bir köpek, bir kediyi parçalayarak öldürdü. Olay sırasında köpeğin sahibi, durumu sadece izlemekle yetindi. Çevredeki insanların tepki göstermesi üzerine ise, "Bu iş böyle dayı" diyerek yanıt verdi. Olay, büyük tepki ve üzüntüye neden oldu. Video sosyal medyada hızla yayıldı.

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Başıboş köpek yine kazaya neden oldu!

Yerel

Başıboş köpek yine kazaya neden oldu!

 

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Adı üstünde KÖPEK, hayvanın nerede ne zaman nasıl tepki göstereceği bilinmez, hele saldırganlığı ve vahşiliği tescilli cins köpeklerin ulu orta hem de zorunlu olan ağızlık takmadan gezdiren birinin taammüden öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanması gerekir diye düşünüyorum

Vahap Kalyoncu

Dikkat ettim de sahibi kediyi öldürene kadar hiç bir şey yapmıyor en sonunda kedi ölmek üzereyken tekme atıyor ve köpek kediyi bırakıyor yani belki o tekmeyi daha önce atsa belkide kedi kurtulacak fakat yapmıyor ve sadece seyrediyor ,haydı bakalım kedi severler eyleme gün bu gündür.
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