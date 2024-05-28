Yasak ırk köpek sahibinin yanında kediyi böyle parçaladı

İzmir Aliağa’da ağızlıksız gezdirilen yasaklı ırk bir köpek, bir kediyi parçalayarak öldürdü. Olay sırasında köpeğin sahibi, durumu sadece izlemekle yetindi. Çevredeki insanların tepki göstermesi üzerine ise, "Bu iş böyle dayı" diyerek yanıt verdi. Olay, büyük tepki ve üzüntüye neden oldu. Video sosyal medyada hızla yayıldı.