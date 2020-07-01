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Yasak dinlemediler! Otogarda akıllara zarar görüntü

15 Temmuz Demokrasi Otogarı koranavirüs salgının başlamasından bu yana en yoğun gecesini yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 08:05:00 -
Yasak dinlemediler! Otogarda akıllara zarar görüntü

Asker uğurlamasına gelen on binlerce kişi Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Otogarın içi de dışından farklı değildi. Binlerce kişi sosyal mesafe kuralarını unutarak harekete hazırlanan otobüslerin çevresini doldurdu.

Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti. Koranavirüs salgınının başlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı eski günlerine geri döndü.  

Yaya olarak otogara girdiler 

Akşam saat 22.00'den sonra yakınlarını uğurlamak için Bayrampaşa'ya doğru hareket eden asker konvoyları otogar girişinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Otogara araçlarıyla giremeyeceklerini anlayan İstanbullular araçlarını bırakarak yaya olarak otogarın içinde girdi.

Otogarın içinde sosyal mesafe kuralını unutarak otobüslerin çevresinde toplanan binlerce kişilik kalabalık zaman zaman İstiklal marşı okudu ve "En büyük asker bizim asker" diye bağırdı. Otogardaki insan yoğunluğu gece boyunca artarak devam etti. 

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