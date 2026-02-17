  • İSTANBUL
Yasak av pahalıya patladı: 850 kilo balığa el konuldu

Yasak av pahalıya patladı: 850 kilo balığa el konuldu

Sakarya’nın Karadeniz’e kıyı ilçesi Karasu’da yasal kotanın üzerinde kalkan avladığı belirlenen 5 kişiye 905 bin lira ceza kesilirken, 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Karasu'da yasal sınırın üzerinde kalkan avlayan 5 kişiye 905 bin lira ceza uygulanırken, 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.

BALIKTA YASAK AV

Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilçede yasak avcılığa ilişkin denetim gerçekleştirdi.

YASAL SINIR AŞILDI

Denetimlerde, dip trolü avcılığında yasal sınır olan yüzde 30 kalkan kotasını aştığı tespit edilen teknede incelemelerde ele geçirilen 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.

Teknede bulunan 5 kişiye toplam 905 bin 311 lira ceza uygulandı.

