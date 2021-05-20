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Medya Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti
Medya

Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti

Ahlaksız yaşam tarzı bir cana daha mal oldu. Üç hafta önce evlenen 23 yaşındaki Brezilyalı şarkıcı Mc Kevin, başka bir kadınla birlikte olduğu otel odasında eşinin geldiğini sanıp kaçtığı esnada balkondan yere çakılarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 16:57:00 - 2021-05-20 17:17:55
Yasak aşk ahlaksızlığı feci sonla bitti! Yeni evli Mc Kevin hayatını kaybetti

Mc Kevin adadlı 23 yaşındaki Brezilyalı şarkıcı yasak aşk ahlaksızlığını hayatıyla ödedi. 3 hafta önce evlendiği eşini aldatan Mc Kevin eşine yakalanmamak için otel odasından kaçmaya çalışırken balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Otel odasında yasak aşk ahlaksızlığı

İddialara göre Mc Kevin adıyla bilinen Kevin Nascimento Bueno, Rio De Janeiro'da kaldığı otele arkadaşı Victor Fontenelle ile birlikte 26 yaşındaki model Bianca Domingues'i davet etti. Bueno ve Fontenelle burada Domingues'le birlikte oldu. İlerleyen saatlerde odanın kapısı çalınırken, Bueno eşinin geldiğini düşündü.

Balkondan yere çakıldı

Şarkıcı beşinci kattaki balkondan aşağıdaki kata inmeye çalıştı. Ancak filmlerde görmeye alışkın olduğumuz bu sahne gerçek hayatta feci bir şekilde son buldu.
23 yaşındaki şarkıcı bu esnada dengesini kaybetti ve yere çakıldı. Görgü tanıkları 5'inci kattan düşen şarkıcının nefes almaya devam ettiğini açıkladı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen MC Kevin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada düşme ile oluşan hasarın yanı sıra şarkıcının kalp krizi geçirdiği bilgisine de yer verildi.

Odaya iş arkadaşının geldiği öğrenildi

Şarkıcının balkona çıkmasına neden olan olayın ise karısı ile hiçbir alakasının olmadığı anlaşıldı. Odaya girmeye çalışan kişinin şarkıcının iş arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

Üç hafta önce evlenmişti

Brezilyalı şarkıcı sadece üç hafta önce Tulum'da 33 yaşındaki ceza avukatı Deolane Bezerr ile evlenmişti. Dünya basını, olay sonrası şarkıcının eşi Deolane Bezerr ile 'eskort' olarak çalıştığı ileri sürülen Domingues'in yumruklaşıp polisler tarafından ayrıldıkları belirtildi.

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