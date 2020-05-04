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Aktüel

Yasağa uymayan kıraathane mühürlendi

İçerideki 7 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:05:26 -
Yasağa uymayan kıraathane mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetini sürdüren kıraathane mühürlendi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.

Kartaltepe Mahallesi Gönül Sokak üzerindeki kepenkleri kapalı olan kıraathanede bulunan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten kişi başı 3 bin 180 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri İlçe Zabıta ekiplerince mühürlendi.

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