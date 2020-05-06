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Aktüel

Yasağa uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira ceza

Samsun’un Bafra ilçesinde korona yasaklarına uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:55:31 -
Yasağa uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira ceza

Samsun’un Bafra ilçesinde korona yasaklarına uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.


Bafra Kaymakamlığı emniyet ve jandarma birimlerinin yaptığı denetim ve kontrollerde 26 Nisan- 03 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yasağa aykırı hareket eden toplamda 15 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplam 16 bin 617 TL, 1 şahsa kapalı iş yerini açmaktan 3 bin 180 TL, 2 şahsa 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan 1578 lira, 2 pazar esnafına da maske takmamaktan 1 bin 578 TL para cezası uygulandı.

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