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Gündem Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı
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Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Artvin Hopa'da deniz üzerinde insansız bir araç görüldüğü ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Artvin’in Hopa ilçesinde akşam saatlerinde yapılan ihbar, bölgede hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

 

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hopa Limanı ile Esenkıyı mevkii açıklarında insansız deniz aracı bulunduğu yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilirken, aracın kıyıya yakın olduğu değerlendirilmesi üzerine güvenlik tedbirleri artırıldı.

 

Güvenlik gerekçesiyle Kemalpaşa-Hopa arasındaki uluslararası karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

 

İnsansız deniz aracının niteliği, nereden geldiği ve bölgedeki güvenlik çalışmalarının sonucu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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