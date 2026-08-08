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Spor Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova
Spor

Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova

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Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova

Son şampiyon Galatasaray, hazırlık maçında İspanyol ekibi Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Ayoze Perez ve 41. dakikada Mikautadze kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 5. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

 

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın 4. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son bölümünde "Taraftar burada, transferlere nerede?" ve "Yönetim uyuma, transferler nerede?" tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

Yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçını yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşamış oldu.

İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray, İstanbul'a döndüğü ilk hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar son olarak Villarreal'e 2-1 yenilerek toplamda üçüncü mağlubiyetini almış oldu.

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Yorumlar

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

BENİM GÖRDÜKLERİM Galatasaray'ın İspanyol ekibi Villarreal karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet, lig maratonu öncesinde teknik heyet için ciddi bir "uyarı alarmı" niteliği taşıyor. Maçın öne çıkan detayları ve taktiksel analizi şu şekildedir: Savunma Zaafları Alarm Veriyor Yerleşim Hataları: Savunma hattının henüz tam olarak hazır olmadığı ve yerleşim hataları yaptığı net şekilde görüldü. Geçiş Savunması: Villarreal gibi ayağa hızlı ve dikine oynayan takımlara karşı takım boyunun uzaması, kalede pozisyonlar verilmesine yol açtı. Orta Saha ve Üretkenlik Sorunu Yaratıcılık Eksikliği: Hazırlık döneminin getirdiği fiziksel yorgunluk, orta sahadaki dinamizmi ve yaratıcılığı olumsuz etkilemiş durumda. Baskı Direnci: İspanyol ekibinin ön alan baskısı karşısında Galatasaray, geriden oyun kurmakta ve topu üçüncü bölgeye taşımakta zorlandı. Çıkarılması Gereken Dersler Erken Uyarı: Lig başlamadan önce bu seviyedeki bir rakibe karşı kaybedilmesi, eksikleri görmek adına "en doğru zamanda gelen kötü sonuç" olarak yorumlanabilir. Fiziksel Hazırlık: Takımın maç ritmini bulması ve özellikle yeni transferlerin sisteme entegrasyonu için kalan sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Sonuç olarak, skor taraftarı memnun etmese de bu tür yüksek profilli hazırlık maçlarının amacı kazanmaktan ziyade zayıf halkaları tespit etmektir; Okan Buruk ve ekibi için lig öncesi en net röntgen bu mücadeleyle çekilmiştir.

İsmail

Bu takım ,bu haliyle ligde hicbir takımı yenemez.Normal futbol oynamayı da bilmiyorlar.Birakin bir sistem,teknik,taktik oyunu.Topu ileri götürmek nedir bilmedikleri gibi sürekli geri pas ile insanı cigirdan çıkarıyorlar.Agir hareketsiz,Compact oynama diye birşey duymamıslar herhalde ve bitik bir halleri var.Okan da artık kovulmadan cekip gitmeli.Ne ruh ne heyecan var bunlarda.
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