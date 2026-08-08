Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Ayoze Perez ve 41. dakikada Mikautadze kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 5. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın 4. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son bölümünde "Taraftar burada, transferlere nerede?" ve "Yönetim uyuma, transferler nerede?" tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI

Yeni sezon öncesi 5. hazırlık maçını yapan Galatasaray, birer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşamış oldu.

İlk müsabakada İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-1 yenen Galatasaray, sonrasında kamp için gittiği Avusturya'da İtalyan takımlarından Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray, İstanbul'a döndüğü ilk hazırlık maçında sahasında Fransa temsilcisi Rennes ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar son olarak Villarreal'e 2-1 yenilerek toplamda üçüncü mağlubiyetini almış oldu.