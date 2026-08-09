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Gündem İstanbul’da görme engelli genç, metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada
Gündem

İstanbul’da görme engelli genç, metro raylarına düştü: Dehşet anları kamerada

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şişli'de doğuştan görme engelli Enes G., M2 Gayrettepe Metro İstasyonu'nda dengesini kaybederek raylara düştü. Metro ile raylar arasındaki boşlukta kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Şişli'de doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G. (25), arkadaşıyla buluşmak için gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan Enes G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde elindeki valizle peronda bekleyen Enes G.nin metro yaklaştığında raylara düştüğü ve vatandaşlar kaçıştığı anlar görülüyor.

METRO PERANA GİRERKEN DÜŞTÜ

Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G., arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı'ndan metro istasyonuna geldi. Metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G., raylara düştü.

 

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEHŞET ANI KAMERADA

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler normale dönerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, elindeki valizle peronda bekleyen Enes G.nin metro yaklaştığında raylara düştüğü ve vatandaşların kaçtığı anlar görülüyor.

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