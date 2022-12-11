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Yaşam Yasağa uymadı! Az daha canlarından oluyorlardı
Yaşam

Yasağa uymadı! Az daha canlarından oluyorlardı

Dinamitle balık avlayan üç kışı faciayı yaşadı. Birinin eli bileğinden koptu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 22:18:00 -
Yasağa uymadı! Az daha canlarından oluyorlardı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 amatör balıkçı yasak olmasına rağmen dinamitle balık avına çıktı. Balık avlamaya çalışırken dinamitin patlaması nedeniyle bir balıkçının eli bileğinden koptu, ikisi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan’a bağlı Mecidiye köyünde bulunan İbrice Limanı'na gelen E.K. (44), Ö.G. (40) ve K.K. (47) yasak olduğu halde dinamitle balık avına çıktı. Üzerine çıktığı kayalıklardan atmaya çalıştığı dinamit E.K.’nın elinde patladı. Çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle E.K.’nın elinin bilek hizasından koptuğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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