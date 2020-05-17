Yasağa rağmen sokakta turlarken yakalandı

Avcılar’da bir su şirketinde çalışan Türkmenistanlı arkadaşının yanına giden Dıdırgan J., bir ara tur atmak üzere motosiklete bindi.

DHA'nın haberine göre, ilçede denetim noktasına motosikletle gelen Dıdırgan J.'ye , ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 478, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak suçundan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na istinaden 3 bin 150 olmak üzere toplam 5 bin 628 TL ceza kesildi.

Motosiklet sahibine de aracını başkasına kullandırmak suçundan 2 bin 478 TL ceza uygulandı. Motosiklet çekici aracı ile götürülürken olanları duyunca gelen arkadaşı, "Bir daha hayatıma girme" diye çıkıştı.