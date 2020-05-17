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Yerel

Yasağa rağmen saç ekim merkezine gitmek istediler... Ceza kesildi

Sultangazi'de sokağa çıkma yasağına rağmen Kadıköy'deki saç ekim merkezine gitmeye çalışan şahıslara para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 08:55:00 -
Yasağa rağmen saç ekim merkezine gitmek istediler... Ceza kesildi

Sultangazi'de yaşayan K.V. ve U.A., Kadıköy'de bulunan bir saç ekim merkezinde saç ektirdi. İki kişi, iddiaya göre sokağa çıkma yasağına rağmen, Sultangazi'ndeki evlerinden çıkarak Kadıköy'de bulunan saç ekim merkezine ilaç almaya gitti.

Bu esnada Kadıköy'de görevde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri,  K.V. ve U.A'nın içinde bulunduğu 01 SR 679 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. 2 kişinin kimlik kontrolü yapılırken otomobilleri de detaylı bir şekilde arandı.

Yapılan kimlik kontrolü ve aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. İki kişinin polise, Kadıköy'de daha önce saç ektirdikleri saç ekim merkezine ilaç almaya gittiklerini söylediği öğrenildi. K.V. ve U.A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi. 

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