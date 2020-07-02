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Aktüel

Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 4 sürücü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:42:01 -
Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyu oluşturan 4 sürücü yakalandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlaması yapan 4 sürücü yakalandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle askere gidecek vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine yasaklanmasına rağmen 30 Haziran'da Şişli'de konvoy oluşturan sürücüleri yakalamak için başlattı.

Polis, yasaklara aykırı davranan sürücü S.G., H.B., S.A. ve M.A.'yı yakaladı.

Sürücülere ayrı ayrı Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücülere trafik güvenliğine uymamaktan 132 lira, tedbirsiz ve saygısız araç kullanmaktan 132 lira olmak üzere toplam 264'er lira ceza uygulandı.

Gözaltına alınan sürücüler, Şişli Kuştepe Polis Merkezine teslim edildi.

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