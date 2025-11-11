Yasadışı sitelere verilmiş! İmamoğlu Suç Örgütün’den satılık kişisel bilgi

Sistemi yalnızca ticari değil, doğrudan siyasi amaçlı kullandılar…

İmamoğlu Suç Örgüt yöneticileri Murat Ongun ile Serdal Taşkın’ın konuşmalarından yapılan tespitlere göre örgütün amacının belediyeye ait imkânları kullanarak vatandaşların kişisel verilerini toplamak ve siyasi çıkar uğruna işlemek olduğu tespit edildi. #TemizBelediyeGüçlüTürkiye

İBB yönetiminin “İstanbul Senin” uygulamasını yaptırdığı Platform İstanbul isimli firmanın 21/09/2020 tarihinde kurulduğu şirket kurucularının KOBİL SWİSS AG (İsviçre ülkesi adresli) ve İsmet Koyun (Almanya ülkesi adresli) olduğu ticaret sicil gazetesinden tespit edildi.

Yapılan araştırmada “İstanbul Senin” isimli uygulama için kurulduğu anlaşılan Platform İstanbul isimli firmanın örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra internetten alan adını sildiği tespit edildi.

Türkiye’nin ‘CambrideAnalitica’sı…

İstanbul Senin uygulamasıyla vatandaşların kişisel verilerini çalarak hem ticari hem de siyasi menfaat elde eden Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun oluruyla ABD’de seçimleri etkileyen ve patlak veren CambrideAnalitica skandalını örnek aldıkları tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün 4 milyon fazla vatandaşların kişisel verilerini izinsiz yurt dışına gönderdiği tespit edildi. Ayrıca örgüt yasa dışı olarak elde ettiği kişisel verileri YSK’nın izni ve bilgisi olmadan CHP’nin sistemine aktarıldığı savcılık dosyasında yer aldı.

Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun talimatları doğrultusunda, örgüt yöneticisi Murat Ongun milyonlarca kişiye ait verileri ele geçirme ve örgüt faaliyetleri kullanma kapsamındaki çalışmalarına 2019 yılının ortalarında başladığı,

- Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, özel vasfa haiz örgüt üyeleri Necati Özkan, Melih Geçek ve örgüt yöneticisi Hüseyin Gün birlikte çalışma yürüttüğü,

- Murat Ongun’ a bağlı hareket eden ve “iletişim çadırı” olarak adlandırılan birimde sorumlu örgüt üyesi Ulaş Yılmaz’ın da yer aldığı bu çalışmalarda örgütün “CambirdgeAnalitica” modellemesi üzerinde çalıştığı,

- Örgüt yöneticisi Hüseyin Gün’ün çizdiği çerçeve üzerinden Melih Geçek ve Necati Özkan, Hüseyin Gün tarafından yönlendirdiği anlaşılan örgüt üyesi İsmet Koyun ile aynı tarihlerde görüşmeler yürütmeye başladığı,

- Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu, özel içerikli birçok toplantı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Örgüt yöneticisi Murat Ongun’a bağlı hareket eden ve “iletişim çadırı ekibi” olarak adlandırılan yerde faaliyet gösteren örgüt üyeleri Ulaş Yılmaz, Esma Bayrak ve Yusuf Utku Şahin ile Melih Geçek’in “İstanbul Senin” uygulamasının hayata geçirilmesi ile elde ettiği birçok veriyi Bilgi İşlem Daire Başkanı olan Erol Naim Özgüner’e ve uygulamada yönetici olan örgüt üyesi Emrah Yüksel ve IrazBıyık’a mesaj veya mail atmak suretiyle uygulamanın içerisine işlenmesini sağladığı tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü’nün, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda “İstanbul Senin” uygulaması ile vatandaşların özel yaşamları hakkında bilgi sahibi olmak ve usulsüz temin ettiği bu bilgiler ile toplumu manipüle etmek amacıyla birçok kişisel veriyi bir araya getirdiği; bu kişisel verilerle ilgili kişilerin konumlarını eşleştirerek uygulamayı bir nevi takip cihazı olarak kullandığı tespit edildi.

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün temel felsefesinin, elde ettikleri suç gelirlerini “kişisel zenginleşme aracı” ve “siyasetin finansmanı” için kullanmak olduğu deşifre edildi.