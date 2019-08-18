Yaşadığı otel odasında öldü Elazığ’da bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs, kaldığı odadaölü bulundu.

Elazığ’da bir süredir otelde yaşayan 46 yaşındaki şahıs, kaldığı odadaölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi İşlek Sokak’ta bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir otelde yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Mahmut T.’yi (46), kat görevlisi odada hareketsiz olarak görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisle birlikte cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

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