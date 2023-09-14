Yasa dışı yayın yapan 1059 siteye erişim engeli!
Aydın'da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen bin 59 internet sitesi kapatıldı.
Aydın'da yasa dışı yayın yaptıkları tespit edilen bin 59 internet sitesi kapatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet yoluyla işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda bahis oynatılan 437, kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama bulunan 332, fuhuş ve müstehcenlik içeren 280 tespit edildi.
Ayrıca örgüt propagandası içerikli 10 internet sitesi de tespit edildi.
Bunun üzerine alınan idari tedbir kararı gereği bin 59 internet sitesi erişime kapatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Suç içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. (İLKHA)