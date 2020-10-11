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Aktüel Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 kişi yakalandı
Aktüel

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 13:10:19 -
Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen bir kişi yakalanırken iş yerinde 9 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin silah satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattıktan sonra şüphelinin Ümraniye'deki iş yerini silah imalathanesi olarak kullandığını belirledi.

10 Ekim'de iş yerine yapılan baskında şüpheli Mehmet Nejmi A. (46) yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada 9 tabanca, 37 silah sürgüsü, 31 silah gövdesi, 38 boş şarjör, 56 çeşitli ebatlarda namlu, 41 çeşitli ebatlarda şarjör kapağı, 65 fişek, 26 çeşitli ebatlarda sürgü pimi, 29 çeşitli ebatlarda icra mili, 5 horoz, 7 tetik, silah imalatında kullanılan torna makinesi, çok sayıda icra yayı ve namlu yayı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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