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Yerel Yasa dışı silah imalatı yapanlara operasyon
Yerel

Yasa dışı silah imalatı yapanlara operasyon

İstanbul Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:42:00 -
Yasa dışı silah imalatı yapanlara operasyon

Sarıyer'de yasa dışı silah imalatı yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Huzur Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 7 Ekim'de söz konusu adrese operasyon düzenledi. Aramada, yasa dışı olarak üretilmiş çok sayıda silah, mermi ve silah yapımında kullanılan malzemeye el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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