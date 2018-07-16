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Yasa dışı bahisçilere Dünya Kupası finali operasyonu: 7 kişi gözaltında

Mersin polisi, cebe havale yöntemi kullanarak Dünya Kupası final maçında yasa dışı bahis oynatan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:41
Yasa dışı bahisçilere Dünya Kupası finali operasyonu: 7 kişi gözaltında

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Kupası final maçının oynandığı saatlerde yasa dışı bahisçilere operasyon düzenledi.

Ekipler, yasa dışı bahis suçunu organize eden şahısların banka hesaplarındaki paralara el konulması sebebiyle bu yöntemi bıraktıkları, bunun yerine cebe havale denilen herhangi bir banka hesabına bağlı olmayan telefon numarasına para göndermeye başladıklarını tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, şahısların QR kod yöntemiyle ATM'den para çektiğini belirledi. Şahısları yakalamak için Dünya Kupası final maçının oynandığı saatlerde 9 ATM önünde görev alan polisler, 7 kişiyi QR kod yöntemiyle para çekerken suçüstü yakaladı. Ekipler şahıslarla birlikte 10 cep telefonu ile 23 bin 115 lira paraya da el koydu. 

Ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemede, yasa dışı bahisin yurt dışından Whatsapp üzerinden kurulan gruplarla kendilerine kod adı vererek yöneten kişiler tarafından organize edildiği belirlendi.

Şahısların kendilerine "Guliano", "Cino", "King", "Benjamin", "Fezza", "Alex", "Cemo", "Black" gibi isimler verdiği görüldü.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.  

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:41
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Mersin

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