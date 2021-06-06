Yasa dışı bahis çetelerine geçit yok!
Güvenlik güçlerimiz yasa dışı bahis çetelerine geçit vermiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 9 şüpheli kullandıkları materyaller ile yakalandı.
YENİ AKİT ANKARA
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı’nca düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 9 şüpheli kullandıkları materyaller ile yakalandı.
Söz konusu operasyona ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mersin İl Jandarma Komutanlığınca; Erdemli‘de müşterek yapılan operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 9 şüpheli suça konu malzemeler ile birlikte yakalanmıştır” ifadelerine yer verildi.