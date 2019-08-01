YAŞ terfi listesi 2019 son dakika Ömer Ertuğrul Erbakan kimdir? Son dakika YAŞ kararları. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ terfi sonrası Ömer Ertuğrul Erbakan’ın kim olduğu araştırılıyor.

Son dakika YAŞ kararları. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe terfi ettirildi. YAŞ terfi sonrası Ömer Ertuğrul Erbakan’ın kim olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan YAŞ sona erdi. YAŞ toplantısı sonrası YAŞ kararları açıklandı. 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller; Erdoğan Gür, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Mehmet Kip’in Tuğgeneral olmasın ve Ankara Merkez Komutanlığı’na atanmasından sonra 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan atanmıştı.

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