Yaş meyve sebze ve meyve sebze mamul ihracatçılarından büyük hedef

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Egeli yaş meyve sebze ihracatçılarının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 15 artışla 502 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdığını açıkladı.

Son bir yıllık dönemde de ihracatımız yüzde 7 yükselişle 1 milyar 312 milyar dolara ulaştı

Uçak şunları söyledi: “Son bir yıllık dönemde de ihracatımız yüzde 7 yükselişle 1 milyar 312 milyar dolara ulaştı. 2023’ün ilk 5 ayında yaş meyve sebze ürünlerinde en çok ihraç ettiğimiz ilk üç ürünümüz domateste yüzde 68 yükselişle 49 milyon dolar, mandarinde yüzde 14 artışla 11 milyon dolar ve elmada 8 milyon dolarlık ivme kaydettik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler, Rusya, Polonya ve Almanya oldu. Rusya’ya yüzde 7 artışla 33 milyon dolar, Polonya’ya yüzde 59 artışla 15 milyon dolar, Almanya’ya ise yüzde 140 artışla 11 milyon dolarlık ihracat yaptık. Meyve sebze mamulleri ihracatımızda ise; yüzde 20 artışla 52 milyon dolarla biber turşuları, yüzde 11 artışla 49 milyon dolarla kurutulmuş domatesler, yüzde 5 artışla 39 milyon dolarla kornişon turşuları ve yüzde 14 artışla 35 milyon dolarla elma suları en çok ihracı gerçekleştirilen ilk dört ürünümüz. Almanya, ABD ve Birleşik Krallık en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk üçte yer alıyor. Yaş meyve sebze sektörümüzde temel pazarımız yıllardır Rusya ve Avrupa Birliği. Mamul sektöründe AB ülkelerinin yanında ABD ve İngiltere temel pazarlar olarak karşımıza çıkıyor.”

Başkan Uçak, “Pazar payımızın artması, rekabet gücümüzü de arttıracak. Bu sebeple Hindistan, Endonezya ve Malezya ticaret heyetlerimizin ardından, yeni açılacak UR-GE projemiz ile alternatif pazar arayışlarımıza devam edeceğiz ve Türk tarım ürünlerinin dünya sofralarında yerini alması için tüm gücümüzü ortaya koyacağız. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak bu seneki ihracat hedefimizi 1,4 milyar dolar olarak belirledik. Ancak şu anda ihracatımızda 1,4 milyar doları aşan bir ivme var. 2023 yılında 1,5 milyar dolarlık ihracata imza atacağımızı öngörüyoruz. Yeni pazarlardaki gücümüzü ve istikrarımızı korumaya yönelik, Birliğimiz bünyesinde yeni bir UR-GE Projesine başlıyoruz. Gerek URGE projemiz gerekse dünyanın birçok ülkesinde katılım sağladığımız fuarlar aracılığıyla sektörlerimizi en iyi şekilde tanıtmak ve ürünlerimizi daha fazla pazara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” diye konuştu.