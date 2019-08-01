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YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında YAŞ kararlarını açıkladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı.

Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

YAŞ kararları

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla 233 olacaktır."

Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
  1. Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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